Shields le gustaría ganar por nocaut a Gabriels La estrella del boxeo femenino Claressa “GWOAT” Shields (13-0, 2 KOs) no ha logrado un nocaut desde 2017. Pero después de nueve victorias consecutivas por decisión, está buscando un final temprano en su revancha contra cuatro boxeadores de 40 años. la campeona de división Hanna Gabriels, incluso haciendo que su entrenador John David Jackson pegue una foto de su próxima enemiga en sus libretas, mientras se acercan a su enfrentamiento el sábado 3 de junio desde Little Caesars Arena en Detroit y transmitiendo en vivo por DAZN en los EE. UU. y Canadá. “Mi objetivo es noquearla tan pronto como se presente la oportunidad”, dijo Shields. “No quiero estar en el ring con ella durante 10 asaltos. Eso es respeto por ella. Mi objetivo es entrenar para atraparla con un tiro o varios tiros, y acabar con la pelea. Siempre estoy en forma para 10 rondas, pero estoy calculando dónde voy a aterrizar esos tiros para poder sacarla de allí”. También agregó: “Si yo fuera un hombre, sería la cara del boxeo. Tengo más logros que todos. Seguiré desarrollándome y dejaré que el mundo me acepte a mí y al boxeo femenino. Esta próxima pelea es un gran paso para mí”. Romero-Barroso listos por el título mundial AMB para el sábado Romero-Barroso por el título de las 140 libras de la AMB Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.