Valtierra-Lopez en Ciudad de México por Boxeo Telemundo Boxeo Telemundo regresa a la Ciudad de México este viernes después de una pausa de un año debido a Covid-19. Encabezando la cartelera está el invicto campeón latino Ligero del CMB Jair “Kaiser” Valtierra (14-0, 7 KOs) de León Guanajuato, México contra el ex campeón mundial de la AMB Emmanuel “Pollo” López (30-12-1 14 KOs) de Chiapas, México. en una pelea de 10 rounds. La pelea tendrá lugar en el famoso Blackberry Auditorium. Jair Valtierra, de 19 años, viene de su primera victoria de 2021 cuando capturó el título latino vacante del WBC en 10 rounds contra Jerson Aguilar el pasado febrero en el Fit Center de la Ciudad de México. Valtierra busca superar a López el viernes, ya que tiene aspiraciones de cruzar a suelo estadounidense. “2021 va a ser un gran año para mí”, declaró Valtierra jubiloso. “Estoy emocionado de estar de regreso en Boxeo Telemundo, pero esta vez como cabeza de cartel defendiendo mi título del CMB. Después de esta pelea, quiero invadir Estados Unidos ”. Emmanuel Lopez busca renovar su carrera mientras hace su debut en Telemundo en una batalla de Experiencia vs Juventud. Boxeo Telemundo es conocida por los peleadores que hacen grandes historias de regreso en sus carreras, más recientemente Dennis “Martillo” Contreras ha luchado para volver a competir por el título. “Estamos felices de estar de regreso en el ring después de un largo descanso”, dijo López. “Nos tomamos un tiempo libre en mi carrera debido al Covid-19. Ahora estamos listos para dar una gran actuación el viernes por la noche. Que gane el mejor” El evento co-estelar es una batalla de pesos mosca crosstown en la que Mario “Mayonesas” Andrade (15-11) del Distrito Federal, México se enfrenta a Giovanni “Coloradito” García Barragán (5-2-2) de Edomex en 8 rondas. Para completar la acción de la cartelera, Jonathan “Explosivo” Ramírez (4-2) se enfrenta a José Guadalupe Carrillo (3-2-1) en 6 rondas. “Kaiser” Valtierra Vs “Pollo” Lopez se transmitirá en vivo el viernes 14 de mayo a las 12 AM / EST en Telemundo Danny Roman tiene como objetivo recuperar el estatus de campeón Entrevista: Daniel Jacobs

