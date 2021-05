Danny Roman tiene como objetivo recuperar el estatus de campeón Hace dos años, Danny Roman (27-3-1, 10 KOs) fue el campeón mundial unificado de peso súper gallo de la AMB y la FIB. Perdió los cinturones en su primera defensa por decisión dividida ante Murodjon Akhmadaliev. Roman ahora buscará dar un paso más para recuperar su estatus de campeón contra Ricardo Espinoza Franco (25-3, 21 KOs) este sábado en Showtime desde Dignity Health Sports Park en Carson, California. “Todo lo que hago en el boxeo de ahora en adelante es recuperar mi estatus de campeón mundial”, dijo Roman. “Haré lo que sea necesario para volver a ponerme en esa posición. Una victoria el 15 de mayo me acercará un paso más a ese objetivo. Sé en mi corazón que volveré a ser campeón mundial ”. Roman está actualmente clasificado como el número 2 del WBC, el número 2 de la OMB, el número 3 de la AMB y el número 6 de la FIB, por lo que una oportunidad por el título mundial podría no estar muy lejos si maneja a Franco como se espera. Danny es un favorito de 5: 1 en la pelea. Eventos de boxeo aplazados en Japón Valtierra-Lopez en Ciudad de México por Boxeo Telemundo

