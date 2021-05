Entrevista: Daniel Jacobs El ex campeón de peso mediano Daniel Jacobs le dijo al Podcast Last Stand con Brian Custer que está listo para regresar al ring. El ex campeón también habla sobre la reparación de su relación con el entrenador Andre Rozier y la gran ruptura con Angela Simmons. Además, averigüe quién encabeza la lista de hits de Jacobs y descubra cuándo podemos esperar que vuelva a pelear. Jacobs sobre volver a entrenar con Andre Rozier “Todo es posible, solo estamos trabajando en nuestra relación, entrenamos una vez, lo cual es genial, solo para estar de vuelta en esa buena compañía que me encanta. Esa chispa ha sido algo que me faltaba y estoy ansioso por seguir construyendo sobre eso “. Jacobs sobre cómo le afectó su separación con Angela Simmons el año pasado “Tu vida personal afecta todo lo que haces, desde tu trabajo hasta tu vida diaria. A veces las cosas no van a tu gusto, es la vida…. Independientemente de mi vida personal, creo que la emoción por el boxeo se perdió y finalmente obtuve esa emoción que estaba buscando y estoy deseando ver cómo se verá en un futuro próximo “. Jacobs dice que quiere pelear contra Jermall Charlo “Esa es una de las peleas que quiero en lo que respecta a las peleas de mi legado. Lo veo como una gran pelea, y se ha estado gestando durante mucho tiempo, así que no veo por qué no puede suceder “. Jacobs dice que su enfoque ahora son las peleas de legado y ser un miembro del Salón de la Fama “Se solidificaría si me convirtiera en un poseedor del cinturón de 2 divisiones. Creo que también se solidificaría si peleo con los nombres clave (Charlo, revancha de GGG) y me veo espectacular, o tengo una pelea tipo Arturo Gatti / Mikey Ward. ¡Estoy triste por todo eso! “ Valtierra-Lopez en Ciudad de México por Boxeo Telemundo Canelo, el fenómeno, el Bo Jackson Mexicano

