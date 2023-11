Valle derrota a Ortiz y retiene los cinturones FIB/OMB en Costa Rica La campeona unificada de peso mínimo femenino FIB/OMB, Yokasta “Yoka” Valle (30-2, 9 KOs), defendió con éxito sus títulos mundiales contra la ex dos veces campeona mundial Anabel “Avispa” Ortiz (33-6, 4 KOs) en una pelea de 10 asaltos que llegó hasta el final ante más de cinco mil aficionados en el Polideportivo de Cartago de Costa Rica. Valle usó sus habilidades superiores junto a su juventud y condiciones físicas para contrarrestar a la agresiva Ortiz, los jueces anotaron a favor de Valle con puntuaciones de 100-90, 99-92 y 99-91. En el evento co-estelar, Santiago “Somer” Domínguez (26-0, 19 KOs) mantuvo intacto su récord invicto contra Kelvinyer Salazar (19-3-1, 12 KOs) en un peso welter a ocho asaltos que solo llegó al segundo asalto. Domínguez usó un sólido gancho para terminar la pelea en 0:44 en el segundo asalto. Mikaelian noquea a Makabu por el título crucero del WBC Like this: Like Loading...

