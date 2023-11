Mikaelian noquea a Makabu por el título crucero del WBC Por. Gabriel F. Cordero

En un combate por el título vacante de peso crucero del WBC, el clasificado número 1 Noel Mikaelian (27-2, 12 KOs) derrotó al ex campeón Ilunga Junior Makabu (29-4, 25 KOs) en el tercer asalto el sábado por la noche en el Casino Miami Jai Alai en Miami. Florida. Mikaelian derribó a Makabu en el segundo asalto con una mano derecha. Mikaelian intentó rematar a Makabu, pero Makabu sobrevivió a la tormenta. En el tercer asalto, Mikaelian volvió a derribar a Makabu. Makabu superó el conteo pero el árbitro detuvo el combate al tiempo de 1:00.

