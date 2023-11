Resultados desde Polonia El peso crucero #2 de la OMB, #6 de la FIB, #7 del WBC, Michal Cieslak (25-2, 19 KOs) anotó un paro en el séptimo asalto de Tommy McCarthy (20-5, 10 KOs) para retener su título europeo de la EBU el sábado por la noche en Nosalowy. Dwor Resort & Spa en Zakopane, Polonia. Cieslak, ex retador al título mundial, derribó sistemáticamente a McCarthy, lo que provocó la intervención del árbitro. El dos veces ex campeón mundial de peso crucero, Krzysztof “Diablo” Wlodarczyk (64-4-1, 44 KOs) necesitó sólo 84 segundos para destruir a Edwin Mosquera (10-3-2, 6 KOs) en el primer asalto. El ex retador al título de peso mediano Kamil Szeremeta (25-2-1, 8 KOs) superó a Omir Rodríguez (13-12-1, 6 KOs) en ocho asaltos con puntuaciones de 80-71 3x. Szeremeta desafió a GGG por el cinturón de la FIB en 2020 y luchó contra Jaime Munguia el año siguiente. Mikaelian noquea a Makabu por el título crucero del WBC Resultados desde Montecarlo Like this: Like Loading...

