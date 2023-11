Resultados desde Montecarlo El campeón superpluma de la FIB Joe Cordina (17-0, 9 KOs) anotó una reñida decisión mayoritaria en doce asaltos sobre Edward Vázquez (15-2, 3 KOs) el sábado por la noche en el Casino de Monte Carlo en Monte Carlo, Mónaco. Lucha dura y valiente con jueces puntuando 114-114, 116-112, 116-112. En una espectacular sorpresa Adrian Curiel (24-4-1, 5 KOs) noqueó y destronó sensacionalmente al previamente invicto campeón mundial de la FIB Sivenathi Nontshinga (12-1, 9 KOs) en el segundo asalto. Curiel conectó con una mano derecha que sorprendentemente derribó a Nontshinga. El tiempo era 1:09. El invicto peso welter #3 del CMB Souleymane Cissokho (17-0, 9 KOs) superó a Isaías Lucero (16-2, 10 KOs) en doce asaltos en su mayoría mediocres. Cissokho, medallista olímpico de 2016, derribó a Lucero con un derechazo corto en el segundo asalto, luego superó los doce, ganando 118-109, 118-109, 117-110. Los luchadores se tocaron los guantes después de cada asalto. En una revancha, la peso súper gallo Ramla Ali (9-1, 2 KOs) superó a Julissa Alejandra Guzmán (13-3-2, 7 KOs) en diez asaltos para vengar su única derrota. Las puntuaciones fueron 96-94 3x. Resultados desde Polonia Derrota sorpresiva de ex campeona mundial "Pantera" Farias en México Like this: Like Loading...

