Derrota sorpresiva de ex campeona mundial “Pantera” Farias en México Por. Gabriel F. Cordero El invicto prospecto Mexicano de peso mosca ligero Luis Castillo de mantuvo su récord intacto (21-0-1, 13 KOs) al vencer a su compatriota Miguel Ángel Herrera (22-7-5, 8 KOs) en el evento principal a 10 asaltos en Aguascalientes. Aguascalientes, México. Castillo se mantuvo ante Herrera como el agresor la mayor parte de la pelea y lanzando una buena cantidad de sus golpes y conectó los golpes más llamativos, principalmente con su izquierda, rompiendo la cabeza de Herrera durante toda la pelea. No se leyeron los puntajes oficiales, solo que Castillo había ganado por decisión unánime. La veterana mexicana Karia Ramos Zamora (11-10-1, 4 KOs) derrotó a la conocida Argentina ex campeona mundial de dos divisiones (135, 140) del WBC Erica “Pantera” Farias (27-8, 10 KOs) por nocaut técnico en el quinto asalto en una pelea programada a ocho asaltos.

Farias comenzó fuerte en el primer asalto, pero después de eso todo fue del lado de Zamora haciendo una demostración completa de fuerza golpeando la cabeza y el cuerpo de manera consistente. Una serie de golpes con Farías contra las cuerdas en el quinto asalto llevaron al árbitro a detener la pelea, comprensiblemente.

