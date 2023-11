Loeffler sigue el modelo de GGG para Walsh 360 Promotions organizó la conferencia de prensa final de la ciudad de Nueva York en Legends NYC para el evento Hollywood Fight Nights del jueves en el Teatro del Madison Square Garden con ‘King’ Callum Walsh (8-0, 7 KOs) contra Ismael ‘The Beast’ Villarreal (13- 1, 9 KOs) en el evento principal de diez asaltos en UFC Fightpass. Tom Loeffler, presidente de 360 ​​Promotions, declaró: “Se cumplen 10 años de la semana en que ‘GGG’ encabezó un evento del Madison Square Garden contra Curtis Stevens, lo cual fue una gran plataforma de lanzamiento y realmente parece que estamos siguiendo los mismos pasos con Callum. Con la comerciabilidad y el carisma que tiene Callum, parece que estamos recreando la situación con GGG donde pudo pelear con éxito en ambas costas, aquí en la ciudad de Nueva York y Los Ángeles. “Callum tiene marca de 8-0 con siete nocauts, tiene 22 años y un gran futuro por delante. Está entrenado por el miembro del Salón de la Fama Freddie Roach… Creo que Callum tiene todas las características de una superestrella mundial”. Conferencia de Prensa Virtual Charlo-Benavidez Valle derrota a Ortiz y retiene los cinturones FIB/OMB en Costa Rica Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.