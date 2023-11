Conferencia de Prensa Virtual Charlo-Benavidez El invicto campeón de peso mediano del WBC, Jermall Charlo, y José Benavidez Jr. estuvieron de un lado a otro durante una acalorada conferencia de prensa virtual el martes antes de su evento especial de 10 asaltos sin título del CMB que sirve como el evento co-principal de Showtime PPV el 25 de noviembre de Michelob ULTRA. Arena en el Mandalay Bay Resort and Casino en Las Vegas. Jermall Charlo: “Verá de qué se trata cuando esté allí. Puede seguir hablando, porque lo descubrirá”. José Benavidez Jr: “Será divertido cuando te grite. Siempre mantengo esta misma energía”. Jermall Charlo

“Estoy agradecido por esta segunda oportunidad de mostrar mi grandeza. El campo de entrenamiento ha sido increíble y estoy listo para comenzar. Benavidez es un gran peleador y realmente no tengo nada malo que decir sobre él. Verá de qué se trata cuando esté allí. Puede seguir hablando, porque lo descubrirá. “Mis habilidades mentales han alcanzado mis habilidades físicas, así que verás lo mejor de mí. Soy naturalmente más fuerte y realmente he estado trabajando en mi contracción y mi velocidad. He enfrentado a tipos fuertes, así que debería estar en la cima de mi juego. Estoy listo para volar a este tipo. “No estaré oxidado en absoluto. No hay excusas en esta pelea. Espero que Benavidez no esté pensando que me voy a oxidar. Porque he estado trabajando. Verás. “Todos ustedes son charlatanes. No eres nada. Este es mi primer paso para potencialmente pelear en 168 libras y pelear contra su hermano. Este tipo tiene el síndrome del hombrecito. Verá cuando empiece a comer derechazos y jabs. “Él pierde en el nivel más alto. Él no es su hermano. Sigue intentando ser su hermano, pero no lo es. Respeto a su hermano. No me preocupa José. Voy a luchar contra él como un hombre. “Me quedaré en el bolsillo y pelearé contigo. Así que será mejor que no corras. Ven a mí. No intentes hacer esas cosas incómodas del zurdo. No eres así y no estás lista para mí. “No estoy sudando en absoluto. No soy uno de esos peleadores que te dejarán estrangularme en el pesaje ni nada por el estilo. Vamos a darle una paliza a todo su pueblo”. José Benavídez Jr.

"Estoy muy agradecido por esta oportunidad. Me siento genial y me siento fuerte. Realmente no voy a hablar demasiado, porque sé que Charlo hablará, pero no me importan sus excusas. Verá lo que es un verdadero pegador la noche de la pelea. "Ya pareces asustado. Será divertido cuando te grite. Siempre mantengo esta misma energía. Pregúntale a cualquiera sobre mí. "He peleado en 160 libras varias veces antes y camino en 180. Los pesos más bajos fueron difíciles de lograr. Cuando peleé con Danny García, estaba en 175 la semana de la pelea y tuve que perder 20 libras. Me siento fuerte ahora y listo para poner este espectáculo en marcha. "Le agradezco que me haya elegido para pelear con él. Tiene razón en eso. Será una noche fantástica de boxeo y ambos estamos entrenando duro para ello. "Cuando peleé contra Terence Crawford, era el mismo peso con el que había estado peleando desde los 14 años. Es un luchador de clase mundial, no me malinterpretes. Pero me siento muy bien con este peso. Siempre he enfrentado a tipos más grandes y siento que es el momento para mí. Estoy en un gran lugar ahora mismo. "Hay que tener confianza. No creo que tenga confianza en sí mismo. Ha dejado inconscientes a los vagabundos. Mira lo que pasa cuando entro allí. He estado en un campo de entrenamiento duro y entrenando por un tiempo. Realmente estoy motivado más que nada. "Me sentí bien en mi última pelea subiendo de peso. Es bueno estar activo y me hace sentir muy fuerte de cara a esta pelea". * * * La transmisión de PPV está encabezada por el invicto dos veces campeón mundial de peso súper mediano David "El Monstruo" Benavídez defendiendo su título interino de peso súper mediano del CMB contra el invicto campeón mundial de dos divisiones Demetrius "Boo Boo" Andrade.

