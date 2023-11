Ruddock-Toney este fin de semana en Kingston, Jamaica Los pesos pesados ​​retirados Donovan “Razor” Ruddock, de 59 años, y James “Lights Out” Toney, de 55, están programados para enfrentarse en el ring este fin de semana en un combate de exhibición que se anuncia como una “pelea competitiva”. La acción se lleva a cabo dentro de Kingston, el Centro Nacional de Deportes Indoor de Jamaica, y se puede ver a través de un PPV de $29,99 en Fite.tv. Además de las peleas preliminares, el precio de la entrada incluye una presentación en vivo del ganador del premio Grammy “King of the Dancehall” Beenie Man y una aparición especial del comentarista Amir Tyson, hijo de “Iron Mike” Tyson. Round 12 con Mauricio Sulaimán: Gran cierre de año para el boxeo Conferencia de Prensa Virtual Charlo-Benavidez Like this: Like Loading...

