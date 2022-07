Valladares destrona a Cuarto en México por título OMB El peso mínimo Daniel Valladares (26-3-1, 15 KOs) de México derrotó al campeón mundial de la FIB René Mark Cuarto (20-3-2, 11 KOs) por decisión dividida en doce asaltos el viernes por la noche en Monterrey, Nuevo León, natal de Valladares. México. Las tarjetas oficiales marcan 116-111, 115-112 para Valladares y 114-113 para Cuarto. Valladares peleó un primer asalto estratégico manteniendo una distancia sólida y manteniendo su defensa apretada. Aterrizó la mayoría de los golpes limpios, principalmente derechas por encima de la cabeza. La acción se calentó en el segundo round con algunos intercambios pesados ​​entre ambos boxeadores. El tercer round vio a Cuarto aterrizar múltiples derechazos pesados ​​que parecieron llamar la atención de Valladares. Un round muy duro para Valladares en el cuarto rounda, ya que hubo múltiples choques de cabezas entre los dos con Valladares con una en la esquina izquierda de su ojo. Un round descuidado pero cerrada. Un Valladares sangrando peleó un inspirado quinto asalto frente a la multitud de su ciudad natal, encontrando su ritmo y superando a Cuarto. Un muy buen sexto round para Valladares mientras controlaba la acción. El médico del ring revisó a Valladares al comienzo del séptimo round en busca de cortes en el cuero cabelludo y en la esquina izquierda del ojo, pero permitió que la acción continuará en otro round cerrado. El octavo round vio a Cuarto tener fuertes combinaciones de buen aterrizaje en Cuarto. El médico del ring revisó una vez más los cortes de Valladares al comienzo del noveno round en busca de sus cortes. Enorme round nueve para Valladares. Derribó a Cuarto, quien estaba visiblemente sacudido por muchos golpes de poder y sangrando por la nariz. Luego de varias advertencias por la acción de detenerse al arreglar la cinta en las muñecas de los guantes de Cuarto, el árbitro descontó un costoso punto al inicio del décimo asalto. El round once fue un round de ritmo más lento que las anteriores, mezclada con remaches. Valladares fue más activo. Valladares mostró su hambre de convertirse en campeón del mundo atacando y aturdiendo a Cuarto por un momento, además de cerrar la ronda y pelear fuerte. Moloney busca al campeón Butler de la OMB Like this: Like Loading...

