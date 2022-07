Moloney busca al campeón Butler de la OMB Por Ray Wheatley – World of Boxing El contendiente de peso gallo Jason Moloney ha sido elevado a la posición número uno con el CMB y la OMB y ha apuntado al campeón de la OMB Paul Butler. “Me encantaría la pelea de Paul Butler”, dijo Moloney. “Respeto a Paul, es un muy buen peleador, pero gano esa pelea todos los días de la semana y el mundo del boxeo lo sabe. Si esa pelea se puede hacer, genial. No me interpondría en el camino de una unificación de cuatro cinturones, por supuesto, respeto el deporte, pero si Inoue-Butler no se puede hacer, felizmente pelearé contra Butler a continuación. “He demostrado que viajaré para pelear con cualquiera, peleé contra Emmanuel Rodríguez en Orlando, peleé contra Inoue en Las Vegas, no me molesta, un ring es un ring. Si el equipo de Butler puede facilitar la pelea y no eligen pelear con Inoue, nombra el lugar en el que estaré allí. Si Top Rank lo facilita, pelearé en la luna si Bob Arum me lo dice. Seré el próximo campeón mundial de Australia”. “He estado con Naoya Inoue, realmente es una superestrella libra por libra. No mucha gente se acercará a él, incluso cuando suba de peso. No puedo ver a nadie golpeándolo en este momento. “Estoy encantado de estar clasificado como el número uno en el CMB y la OMB y gracias a mi equipo. Tony Tolj, Top Rank y, por supuesto, un gran agradecimiento a los presidentes, el Sr. Sulaiman del WBC, junto con el Sr. “Paco” Varcarcel por clasificarme como su peso gallo número uno. Es un gran honor estar en el puesto número 1 del CMB y la OMB, estoy muy emocionado por lo que eso me depara en el futuro. “Solo estoy pensando en voz alta al decir que es común que un organismo sancionador cree otro campeón mundial cuando hay un campeón unificado que interviene en esas mega peleas. Si ese fuera el caso, me encantaría pelear por el título mundial a continuación, pero dejaré que mi equipo haga los movimientos correctos para mí”. Valladares destrona a Cuarto en México por título OMB Josh Taylor deja vacante el título del WBC Like this: Like Loading...

