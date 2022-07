Josh Taylor deja vacante el título del WBC El WBC acaba de recibir una carta del abogado de Josh Taylor en la que confirma la decisión de Taylor de renunciar al campeonato superligero del CMB en lugar de pelear contra el retador obligatorio José “Chon” Zepeda. La organización anunció que lamentan haber perdido tanto tiempo y haber congelado al contendiente obligatorio José Zepeda, así como a otros peleadores de la división. Sin embargo, le desean a Josh Taylor éxito en su futuro dentro y fuera del ring. El CMB ahora ordenó una revancha entre José Zepeda y José Ramírez por el título vacante de peso súper ligero del CMB. Taylor, quien previamente dejó vacante el título de la AMB, todavía tiene los cinturones de 140 libras de la FIB y la OMB. Boxeadores Shuan Boxing Promotions en actividad mundial Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.