Boxeadores Shuan Boxing Promotions en actividad mundial Por Robert Coster Shuan Boxing Promotion, la principal promotora de boxeo en la República Dominicana, brinda noticias relacionadas con un trío de sus boxeadores estrella: El campeón mundial de peso mínimo de la AMB, Erick “Mini-Pacman” Rosa, hará su primera defensa del título contra el retador Carlos Ortega de Panamá el 15 de julio en la capital dominicana de Santo Domingo.

El invicto superligero número 1 de la AMB, Alberto Puello, competirá contra Batyr Akhmedov, clasificado en el puesto número 2 de la AMB, por el título vacante de la AMB en los próximos meses, y el ganador se enfrentará a Ismael Barroso de Venezuela.

El supermosca Norbelto "Meneito" Jiménez, que complace a la multitud, ha sido movido al ranking número 1 de la OMB y es elegido para pelear por el título mundial de la OMB antes de fin de año.

