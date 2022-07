Liam Smith firma con BOXXER El peso súper welter Liam ‘Beefy’ Smith (31-3-1, 18 KOs) aspira a convertirse en dos veces campeón mundial tras la firma de un acuerdo de múltiples peleas con BOXXER. El ex campeón mundial de peso súper welter de la OMB actualmente está clasificado entre los cinco primeros del mundo por el WBC, la OMB y la AMB, y está preparado y listo para enfrentarse al campeón mundial indiscutible Jermell Charlo o quien sea que tenga los cinturones. Smith dijo: “Algunas de las grandes peleas y nombres me han entusiasmado y estoy ansioso por los próximos doce meses con mi próxima pelea que se anunciará en breve. No puedo esperar para volver y desafiar por un título mundial en las 154 libras y hacer que todos hablen de mí nuevamente”. Kownacki listo para su regreso el 30 de julio en Nueva York Like this: Like Loading...

