Kownacki listo para su regreso el 30 de julio en Nueva York La estrella polaca de peso pesado y favorito de los fanáticos de Brooklyn, Adam Kownacki, se enfrentará al atleta olímpico turco Ali Eren Demirezen en un combate de 10 asaltos en Showtime el 30 de julio desde el Barclays Center en Brooklyn. Kownacki-Demirezen será la co-estelar de Danny Garcia-Jose Benavidez Jr. Kownacki, de 33 años, regresará a su estadio local en el Barclays Center, donde peleó 10 veces anteriormente, compilando un récord de 9-1 frente a los estridentes fanáticos polacos del área. Kownacki y su entrenador de toda la vida, Keith Trimble, buscan una victoria contundente después de derrotas consecutivas por KO ante Robert Helenius y la oportunidad de volver a la contienda por el título de peso pesado. ADAM KOWNACKI “Esta es la pelea más importante de mi carrera. Tengo que ganar para seguir siendo relevante en la división de peso pesado. Estoy entrenando duro y estoy listo para ganar. “Tener dos hijos estos últimos años me ha cambiado la vida, pero no puedo tener todo con una guinda encima. Tuve que hacer más sacrificios en mi vida para este campo de entrenamiento para asegurarme de mantenerme enfocado. “Nunca pensé que había terminado después de pelear con Robert Helenius. Mi objetivo es salir siempre y dar lo mejor de mí. Mi primer objetivo en el boxeo fue ganar los Guantes de Oro de Nueva York, y lo hice en mi primer año. Mi objetivo, ahora, es ganar el título mundial, y para eso estoy trabajando. “Tuve unas buenas 20 peleas, me encontré con un bache en el camino, pero el 30 de julio vendré a ganar y luego volveré al camino correcto. Quiero tener una oportunidad por el título mundial en el próximo año o dos, y con mi equipo, sé que puedo lograrlo. “Va a haber un estadio rojo y blanco para apoyarme. Va a ser otra gran noche. No veo la hora de volver a Brooklyn en el Barclays Center. “El trabajo de pies es realmente en lo que estamos enfocados. Recuerdo estar en el campamento con Wladimir Klitschko y estar asombrado por su juego de pies. Trabajé mucho en eso en ese entonces, pero me alejé un poco. “Los fanáticos obtendrán lo que siempre ven conmigo. son fuegos artificiales No puedo esperar a estar de vuelta en Brooklyn. La noche de la pelea no puede llegar lo suficientemente pronto. “Durante un tiempo, podía ir golpe por golpe y llegar a la cima. Las últimas dos peleas no terminaron así, así que volvimos a lo básico. Eso es lo que tengo que hacer para dar los siguientes pasos”. Aspectos destacados de la conferencia de prensa virtual de Kingry Like this: Like Loading...

