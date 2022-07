Aspectos destacados de la conferencia de prensa virtual de Kingry El peso ligero invicto Ryan “Kingry” García (22-0, 18 KOs) organizó una mesa redonda de medios virtuales antes de su pelea programada de 12 asaltos contra el ex dos veces campeón mundial Javier “El Abejon” Fortuna (37-3-1, 26 KOs) el 16 de julio en el Crypto.com Arena en el centro de Los Ángeles y transmitido en vivo por DAZN. “Creo que es bastante obvio hacia dónde nos dirigimos una vez que pasamos Fortuna”, dijo García. “Voy a hacer campaña para la pelea contra Gervonta Davis. Queremos ser transparentes sobre el proceso para demostrarle a la gente que queremos esta pelea. Trato de encontrar formas de explotar la verdad y despejar la niebla. Tengo que ser transparente, como lo fui con las negociaciones de Cruz”. “Soy un gran luchador. Voy a mostrarles la diferencia entre Jojo Diaz y Robert Easter Jr. y yo. No hay nada garantizado, pero estoy 99.999% seguro de que sacaré a Fortuna temprano”. “He estado tomando medidas para rodearme de personas que quieren lo mejor para mí. Personas que no aporten estrés y presión a mi vida. Me estoy enfocando en lo que me mantiene feliz y qué canciones me mantienen feliz”. Kownacki listo para su regreso el 30 de julio en Nueva York conferencia de Prensa de Usyk-Joshua en Londres Like this: Like Loading...

