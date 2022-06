conferencia de Prensa de Usyk-Joshua en Londres Aquí hay una selección de declaraciones de la conferencia de prensa de este miercoles entre Oleksandr Usyk y Anthony Joshua 2 en Londres antes de su revancha en la ciudad costera de Jeddah, Reino de Arabia Saudita, el sábado 20 de agosto. Oleksandr Usyk: No lucho por dinero ni por ningún reconocimiento. Solo estoy haciendo mi trabajo ahora y seguiré luchando hasta que mi corazón siga latiendo. No espero nada de Anthony Joshua, pero sé que será diferente, pero yo también”. Anthony Joshua: “En términos del viejo AJ, el mismo viejo G, solo estoy haciendo lo que estoy haciendo. Injerto de distancia. Es un deporte rudo y duro. ¡Luchar contra estos zurdos es una pesadilla! Y no puedo cometer el mismo error dos veces. Tengo hambre y estoy desesperado, pero al final del día hablará mi desempeño”. Robert García, entrenador de Anthony Joshua: “Al ver la diferencia de tamaño, la altura, el alcance, el peso, todo está a favor de Anthony. Tenemos que aprovechar eso. Tenemos que entrenarlo para que se concentre en eso y en la noche de la pelea haga lo que tengamos que hacer para ganar”. Ex campeón Figueroa listo para su debut en el peso pluma Like this: Like Loading...

