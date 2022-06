Ex campeón Figueroa listo para su debut en el peso pluma El ex campeón mundial y favorito de los fanáticos de toda la acción, Brandon “The Heartbreaker” Figueroa, espera mostrar su poder y velocidad cuando suba de peso y haga su debut en las 126 libras contra Carlos Castro en una eliminatoria por el título de peso pluma del CMB que sirve como co -Evento principal en vivo por Showtime el sábado 9 de julio desde el Alamodome en San Antonio, Texas. “Buscamos hacer una declaración el 9 de julio”, dijo Figueroa. “No preocuparme por apretar para hacer 122 libras y realmente matarme al final del campamento solo me hace sentir más relajado mentalmente. Me siento más fresco de cara a esta pelea y no puedo esperar para mostrar eso. “Voy a ser mucho más fuerte y más explosivo. Si la gente quedó impresionada con mi condicionamiento a los 122, imagínense cómo será a los 126. Todos verán una mejor versión de mí mismo”. Después de ganar el campeonato mundial de peso súper gallo del CMB al convertirse en la primera persona en derrotar a Luis Nery en mayo de 2021, Figueroa siguió esa pelea con un emocionante choque de unificación de 122 libras contra Stephen Fulton Jr. en noviembre pasado en Showtime que fue reconocido como uno de los Las mejores peleas del año. Aunque Figueroa perdió por decisión mayoritaria en una pelea que ameritaba una revancha, se mantuvo firme en su decisión de subir de peso. “La decisión de subir de peso se tomó mucho antes de la pelea con Fulton”, dijo Figueroa. “Eso ha estado en proceso durante mucho tiempo. Estábamos esperando la oportunidad adecuada para ascender. Después de la pelea con Fulton, supe que iba a ascender sin importar lo que pasara en esa pelea”. Figueroa todavía tiene la vista puesta en una revancha con Fulton y dice que será mejor para todos los involucrados cuando suceda en el peso pluma. “Creo que será mejor para los dos hacer la revancha en las 126 libras”, dijo Figueroa. “La revancha de Fulton es algo que tiene que suceder. Tiene que suceder para los fanáticos, para mí y para Fulton, y para darles a todos otra ‘Pelea del año'”. Aunque estaba decepcionado con la decisión de los jueces en esa pelea memorable, Figueroa ha podido sacar cosas positivas de la experiencia y planea usar esas mejoras el 9 de julio y en el futuro. “Aprendí mucho de la pelea de Fulton y crecí mucho gracias a ella”, dijo Figueroa. “Tomé lo bueno de lo malo y seguí adelante. Volvimos a la mesa de dibujo y vimos algunas cosas que nos gustaron de esa pelea y vimos lugares donde podíamos mejorar. He estado trabajando en la adaptación. He aprendido a ser un poco más paciente, más técnico, a usar mejor mi distancia y capitalizar mis tiros”. Para esta pelea, el nativo de Weslaco, Texas, realizó su campo de entrenamiento en San Antonio, donde pudo recibir entrenamiento de peleadores, incluido el campeón mundial de peso súper mosca, Joshua Franco. También ha estado entrenando junto a su hermano, el ex campeón mundial Omar Figueroa Jr., una configuración que se ha sumado a su motivación en el campamento. “Esto es algo con lo que he estado soñando desde que era un niño”, dijo Figueroa. “Hemos entrenado juntos en California antes, pero volver a estar más cerca de casa y trabajar junto a mi hermano es increíble. Somos nosotros contra el mundo. Es una hermosa oportunidad para que nuestra familia se acerque aún más y sea una unidad. Este ha sido mi campo de entrenamiento favorito hasta ahora”. En su debut en el peso pluma, Figueroa se enfrentará al experimentado Castro, quien estuvo invicto en sus primeras 27 peleas profesionales antes de caer por decisión dividida ante Luis Nery en febrero. El viaje de Castro a la noche de la pelea refleja el de Figueroa en el sentido de que ambos vienen de las primeras derrotas de su carrera y están subiendo de peso. Para Figueroa, él cree que esto solo aumentará la emoción de todos los que miran. “Castro es un gran boxeador”, dijo Figueroa. “Es paciente y muy técnico. Hay algunas cosas que tengo que hacer para quitarle eso y presionarlo, como lo hago muy bien. Sé que va a venir a pelear con mucho que demostrar. Ambos estamos saliendo de nuevas pérdidas y subiendo de peso, así que sé que estamos subiendo al cuadrilátero para hacer una declaración”. Con una victoria el 9 de julio, Figueroa puede ubicarse en una posición para desafiar al ganador del evento principal de la noche entre el invicto campeón mundial de peso pluma del CMB Mark Magsayo y el invicto ex campeón mundial Rey Vargas. Figueroa ofreció sus pensamientos sobre esa pelea y prometió que sin importar a quién se enfrente eventualmente, estará listo para ofrecer otra de sus actuaciones distintivas para los fanáticos. "El evento principal va a ser una pelea buena y reñida", dijo Figueroa. "Todo se reduce a quién es más inteligente. Si Magsayo ejerce la presión adecuada, puede ganar. Si Vargas mantiene bien la distancia y lo boxea, siento que Vargas ganará. Es una cuestión de quién es el peleador más inteligente y quién se adapta mejor al ring. "Creo que pelear contra quien gane el evento principal sería una pelea muy emocionante. Serían fuegos artificiales. Cada vez que estoy en la mezcla, vengo a pelear al 110%. No retrocedo. Con cualquiera de los dos, sería una noche increíble de boxeo".

