Navarrete defenderá el cinturón de la OMB el 20 de agosto El campeón de peso pluma de la OMB Emanuel "Vaquero" Navarrete (35-1, 29 KOs) defenderá su título mundial en el evento principal contra su compatriota Eduardo "El Gemelo" Báez (21-2-2, 7 KOs) el sábado 20 de agosto en Pechanga Arena San Diego. Navarrete también firmó un nuevo acuerdo promocional de varios años con Top Rank que lo verá pelear en la familia de cadenas de ESPN en eventos promovidos en asociación con Zanfer Promotions. La coestelar de peso welter de 10 asaltos verá al héroe local Giovani "Gallo de Oro" Santillán (29-0, 16 KOs) arriesgar su récord invicto contra un oponente que pronto será anunciado. En una función especial de cuatro asaltos, el prospecto invicto de peso mediano Nico Ali Walsh (5-0, 4 KOs), nieto de Muhammad Ali, peleará contra Reyes Sánchez (7-2, 3 KOs) en una revancha de su pelea de diciembre de 2021 que Ali Walsh ganó por decisión mayoritaria. Ali Walsh peleará en el lugar histórico que fue sede de uno de los combates más memorables de su abuelo. En marzo de 1973, Ali y Ken Norton lucharon durante 12 rounds en lo que entonces se conocía como San Diego Sports Arena. Ali sufrió una fractura de mandíbula y perdió por decisión dividida en una gran sorpresa. La acción de la cartelera, transmitida en vivo y exclusivamente por ESPN+, incluye un enfrentamiento de peso welter junior de ocho asaltos entre los destacados mexicanos invictos Lindolfo Delgado (15-0, 13 KOs) y Omar "Pollo" Aguilar (24-0, 23 KOs). Delgado representó a México en los Juegos Olímpicos de Río 2016, mientras que Aguilar tiene 15 nocauts en el primer asalto en su registro y detenciones en el segundo asalto en sus últimos tres combates. FIB #1. El contendiente de peso pluma Luis Alberto López (25-2, 14 KOs) regresa en ocho asaltos, mientras que el contendiente de peso ligero junior Xavier Martínez (17-1, 11 KOs) busca recuperarse de la primera derrota de su carrera contra Alejandro Guerrero (12-2 , 9 KOs) en ocho asaltos. Ex campeón Figueroa listo para su debut en el peso pluma El árbitro en el boxeo

