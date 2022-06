El árbitro en el boxeo Por Mauricio Sulaimán

Hijo de José Sulaimán & Presidente del WBC Todos los deportes cuentan con oficiales encargados de mantener la competencia de acuerdo con las reglas establecidas en el mismo. En el fútbol está el árbitro, que es la máxima autoridad, y recibe el apoyo de los oficiales de línea; en el fútbol americano existe el árbitro principal y existen otros cinco árbitros de campo en posiciones específicas. En el béisbol, está el árbitro detrás del plato y hay otros dos ubicados en la primera y tercera base. Todos los funcionarios deportivos están invariablemente sujetos a estar en medio de la opinión pública, los escándalos, la polémica de los aficionados y los medios de comunicación. El boxeo cuenta con el árbitro, que es la máxima autoridad dentro del cuadrilátero, y con tres jueces, que son los encargados de puntuar round tras round, y si es necesario determinar quién es el ganador de la pelea, si no termina por knockear. En sus inicios, la figura del árbitro fue creada para lograr que los fanáticos no intervinieran en la pelea. Estamos hablando de cuando empezó este deporte, cuando el boxeo era brutal e inhumano, peleas entre dos hombres a puño limpio y, básicamente, sin reglas. Las apuestas eran lo que unía a la gente para ver estas peleas y cuando había intereses en conflicto, comúnmente intervenían y surgía un escándalo. Así surgió la figura del árbitro, una o varias personas nominadas que vigilaban a la afición para que no interviniera en la pelea. Las cosas eventualmente cambiaron, se introdujeron algunas reglas básicas de compromiso y la necesidad de tener a alguien para asegurarse de que se siguieran esas reglas. Al marqués de Queensberry se le atribuye la introducción del libro de reglas, aunque fue John Graham Chambers quien escribió las primeras reglas del boxeo. El árbitro, durante muchas décadas, era quien decidía quién era el ganador en caso de que no hubiera nocaut; simplemente se fue a la esquina y levantó la mano de quien consideraba superior. Esta práctica aún está vigente en algunas carteleras de boxeo en Inglaterra, esas carteleras con un presupuesto muy bajo y por lo tanto solo se contrata a un oficial. Eventualmente, llegó la modalidad de tener jueces para evaluar las acciones y puntuar por quién hubiera ganado la pelea. Durante muchos años vimos a dos Jueces debajo del ring y al Árbitro que también anotaba. El Consejo Mundial de Boxeo le quitó esa tarea, con el objetivo de que el árbitro se dedique a cuidar la integridad física de los peleadores, y así dedicar toda su atención y concentración a las acciones dentro del ring sin tener que evaluar el combate. La realidad es que el árbitro tiene la vida de los luchadores en sus manos, y es por eso que el árbitro debe estar absolutamente concentrado en las acciones y estar listo para actuar en protección. La mecánica dentro del ring ha cambiado absolutamente. El árbitro de hoy, en su mayor parte, recibe una capacitación significativa y debe aprobar la certificación. Hay capacitación continua y los funcionarios son responsables de su desempeño. SABÍAS…? Una de las peleas más famosas de la historia fue cuando el campeón mundial de peso pesado Jack Johnson enfrentó a James Jeffries, quien había sido campeón mundial varios años antes, y se le pidió que saliera de su retiro para tratar de derrotar a Johnson, quien se había convertido en el primer negro del mundo. campeón de peso pesado. En un momento en que el racismo en Estados Unidos estaba en su punto más alto, la expectativa por la pelea era enorme. El promotor de la pelea, Tex Rickard, hizo una invitación al entonces presidente de los Estados Unidos, William Howard Taft, para que fuera el árbitro de la pelea. Al no ser aceptado, se puso entonces en contacto con Arthur Conan Doyle, el célebre escritor inglés, creador de Sherlock Holmes, quien también declinó. Finalmente, fue el propio Rickard quien hizo el trabajo de árbitro, cuando Johnson propinó una paliza sin piedad al ídolo americano que lo envió definitivamente al retiro. ANÉCDOTA DE HOY El Consejo Mundial de Boxeo fue el encargado de implementar el uso de la tarjeta roja. Es frecuente que nos encontremos con que el árbitro y el médico del ring de la pelea no hablan el mismo idioma o que el ambiente es muy ruidoso, lo que complica la comunicación entre ellos, por lo que el uso de la tarjeta es una forma clara, visual y solución práctica, que elimina la posibilidad de falta de comunicación. Miguel Acuña de Tamaulipas tuvo la idea de implementar la tarjeta roja para que el médico se la muestre al árbitro cuando considere que la pelea no debe continuar y así evitar cualquier mala interpretación verbal. Fue en la Convención anual en Sudáfrica, cuando el WBC votó a favor de implementarlo. El gran árbitro Arthur Mercante Sr. tomó el micrófono indignado y afirmó que esto era un ataque a la dignidad del árbitro y que era inaceptable. Mi papá le contestó: “Mi querido Arthur, fue precisamente tu última pelea la que nos convenció para votar a favor de esta nueva dinámica, cuando Ricardo Lopéz fue cortado salvajemente por un cabezazo accidental de Rosendo Álvarez, el doctor te dijo que era peligroso. cortaron y recomendaron que se detuviera la pelea y dejaran que continuara”. A lo que Arthur respondió: “¡Pero José, yo no hablo español y no entendí lo que me dijo!”. Mi papá se echó a reír y dijo: "Gracias Arthur, tu testimonio acaba de ratificar la decisión tomada", y fue a darle un abrazo a su amado árbitro. Agradezco sus comentarios en [email protected]

