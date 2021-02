Valdez noquea a Berchelt y gana título mundial de las 130 libras del WBC Foto: Mikey Williams/Top Rank El invicto ex campeón mundial de peso pluma Oscar Valdez (29-0, 23 KOs) noqueó brutalmente y destronó al campeón mundial súper pluma del CMB Miguel “Alacrán” Berchelt. (38-2, 34 KOs) en la décima ronda el sábado por la noche dentro de “The Bubble” en el MGM Grand de Las Vegas. Valdez superó a Berchelt en las primeras tres rondas, luego mando a la lona a Berchelt en la cuarta ronda. A Valdez se le atribuyó una caída cuando Berchelt se tambaleó contra las cuerdas. Berchelt se tambaleó hasta que sonó la campana. Berchelt se recuperó y comenzó a intensificar su ofensiva en la sexta ronda. Valdez derribó a Berchelt nuevamente en la novena ronda. El final llegó en la décima ronda cuando Valdez noqueó a Berchelt con una enorme mano izquierda. Berchelt cayó de bruces primero. Eran los 2:59. Ha sido uno de los nocauts mas espectaculares de la historia. Minutos después de bajar del Ring, Berchelt ha sido trasladado a un Hospital de Las Vegas para una completa revisión medica. Resultados desde Ciudad de Panamá

