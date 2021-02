Resultados desde Ciudad de Panamá Por Héctor Villarreal En el evento principal de la primera cartelera de boxeo celebrada en Panamá en más de un año, Roger Saldaña (6-0-1, 2 KOs) se mantuvo invicto al vencer por decisión cerrada a Johnny Garay (7-5-2, 7 KOs). para reclamar el campeonato nacional panameño de la división de peso mosca ligero en el evento principal de G&V Entertainment en el Hotel El Panamá, que cumplió con todas las medidas de salud y seguridad anti Covid-19. Después de 8 rondas de intensa acción, los tres jueces anotaron la pelea 76-75. Resultados desde ¨The Bubble¨ en el MGM Grand en Las Vegas

