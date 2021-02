Oscar Valdez quiere unificar títulos de las 130 libras Por Hesiquio Balderas El excelente plan de juego de Oscar Valdez, la voluntad de ganar y su deseo de ser campeón mundial dieron sus frutos a lo grande. “Finalmente cumplí el sueño de mi infancia de ser campeón mundial del CMB. Estoy muy feliz ahora mismo con esta victoria, la más grande de mi carrera. Quiero agradecer a todos los que dudaron de mí ”, dijo Valdez. La categoría de peso de 130 libras es una de las divisiones más llenas de talento en el boxeo. Valdez por delante del grupo que incluye a Gervonta Davis, Shakur Stevenson, Jamel Herring, Carl Frampton, Leo Santa Cruz y JoJo Diaz, pero Oscar lo quiere todo. “Quiero a cualquiera. Quiero pelear con los mejores en 130 libras y quiero unificar los títulos en esta categoría de peso ”, dijo Valdez. “Con la ayuda de mi manager Frank Espinoza, mi padre y mi entrenador Eddy Reynoso, el cielo es el límite. “Todavía no puedo creerlo. Logré mi objetivo. Solo quiero ir a casa y celebrar con mi familia. Eso es todo lo que quiero. No los he visto en mucho tiempo. ¡He estado entrenando durante casi un año para esta pelea! “ El dos veces manager del año Frank Espinoza, quien es conocido por vincularse con sus peleadores como familia más allá del típico negocio del deporte, era un hombre muy feliz. “Estoy muy feliz con esta victoria. Me siento afortunado de estar en esta posición y de guiar la carrera de Oscar y de ayudarlo a alcanzar sus sueños. Cuando el equipo trabaja, el sueño funciona ”, afirmó Espinoza. * * * Mientras tanto, Miguel Berchelt está sano y listo para seguir adelante con su carrera. Fue dado de alta del hospital después de que todas sus pruebas salieran bien. Rozicki vuelve a la acción el 24 de abril Valdez noquea a Berchelt y gana título mundial de las 130 libras del WBC

