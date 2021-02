Rozicki vuelve a la acción el 24 de abril El invicto peso crucero del CMB Ryan “The Bruiser” Rozicki (12-0, 12 KOs) de Sydney, Nueva Escocia, Canadá, regresa al ring el 24 de abril en el Griffins Studio en Vancouver, BC, Canadá. El oponente de Rozicki para el evento principal de ocho rondas será el invicto Salar Gholami (4-0, 2 KOs) de Toronto, Ontario, Canadá a través de Teherán, Irán. Gholami tuvo una destacada carrera amateur con 300 peleas. “La mayoría de los promotores se mantendrían alejados de un peleador con un pedigrí tan aficionado, pero creemos que todas las peleas de Ryan serán peleas intensas, lo que le dará las herramientas necesarias a medida que avanzamos”. dijo el promotor de Rozicki Daniel Otter de Three Lions Promotions (3LP). Antonio Napolitano (5-0, 3 KOs) hará su debut en 3LP contra el veterano luchador canadiense Phil Rose (9-7-1, 5 KOs) en una pelea de ocho asaltos de peso mediano. El destacado aficionado y el fichaje más reciente de 3LP, Jake Daoust (1-0), se enfrentará a Stuart Twardzik (1-0, 1 KO) en un encuentro de 6 asaltos. El talento local de Vancouver también se exhibirá con Lev Jackson (1-0) enfrentándose al debutante Scotty Woodward. También Carolyn Redmond vs TBA Combates adicionales que se agregarán en los próximos días. “Fue muy difícil igualar a nuestros combatientes en Canadá debido a la pandemia de Covid 19. Este será el primer espectáculo en Canadá desde febrero de 2020, omitiendo a Quebec, y los fanáticos están en un verdadero placer ”, agregó Otter. Este será un evento a puertas cerradas sin fanáticos. El enlace PPV se proporcionará en www.threelionspromotions.com Bika en acción el viernes en NSW, Australia Oscar Valdez quiere unificar títulos de las 130 libras

