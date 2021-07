Valdez-Conceição para el 10 de septiembre en Arizona El campeón mundial superpluma del CMB, Oscar Valdez, fue el autor de un nocaut que ganó el título para todas las edades en febrero sobre Miguel Berchelt. Para la primera defensa de su título, el invicto y dos veces olímpico mexicano hará su regreso a casa en el desierto. Valdez (29-0, 23 KOs) buscará hacerlo 30 de 30 contra el invicto medallista de oro olímpico Brasileño Robson Conceição (16-0, 8 KOs) el viernes 10 de septiembre desde el Anfiteatro AVA en Casino Del Sol en Tucson. Arizona. Valdez y Conceição pelearon como amateurs en el partido por la medalla de oro de los Juegos Panamericanos 2009, con Conceição prevaleciendo por un solo punto. En la co-estelar de 10 asaltos, la estrella invicta del peso ligero junior Gabriel Flores Jr., de Stockton, California, peleará contra el veterano Mexicano Luis Alberto López. Valdez-Conceição y Flores Jr.-Lopez se transmitirán en vivo y exclusivamente por ESPN +. Núñez-Aguilar el 29 de julio en Los Mochis, Sinaloa Joshua celebra enfrentar a Usyk por el campeonato mundial unificado de peso pesado

