Núñez-Aguilar el 29 de julio en Los Mochis, Sinaloa Un enfrentamiento entre los pesos pluma mexicanos Eduardo “Sugar” Núñez (21-1, 21 KOs) y Jonathan “El Fenix” Aguilar (20-10, 15 KOs) encabezará la próxima entrega de RJJ Boxing en UFC Fightpass el 29 de julio en Auditorio Benito Juárez en Los Mochis, Sinaloa, México. En el evento co-estelar, el peso súper pluma José “Checke Choryboy” Valenzuela (10-3, 4 KOs) se enfrenta a un oponente del mismo estado de Sonora, José Luis “Cuate” Vázquez (12-2, 5 KOs), en una pelea de rivalidad. Canelo-Plant el 18 de septiembre? Valdez-Conceição para el 10 de septiembre en Arizona

