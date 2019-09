Uzcategui regresa el sábado a Tijuana El Venezolano ex campeón de peso súper mediano de la FIB José “Bolivita” Uzcategui regresa el sábado a Tijuana en una cartelera especial que Zanfer Promotions presentará en un nuevo lugar para el boxeo: La Casa de los Zonkeys, en la Unidad Deportiva de la Comandancia “Santos Meza”. Uzcategui ( 28-3, 23 KOs) se enfrentará a Roberto “Hércules” Valdez (15-9, 7 KO) en diez rounds. Será la pelea de regreso de Uzcategui después de perder su título mundial ante Caleb Plant en enero pasado. Para Uzcategui, un venezolano con sede en Tijuana, esta será una pelea de ajuste después de ocho meses sin pelea. Después de dos fechas internacionales fallidas, Zanfer programó a Uzcategui este sábado en Tijuana contra un oponente al que le gusta mezclar y a menudo participa en peleas espectaculares con mucha acción y emoción. En el evento principal, el peso welter jr Omar “Pollo” Aguilar (12-0, 11 KOs), uno de los prospectos más emocionantes del boxeo Mexicano, se encuentra con Jorge Arturo Labonia (9-1, 7 KOs) en un duelo de pegadores poderosos. Spence Jr .: Estoy confiado en el triunfo Ex campeones Castaño, Cuellar y Fortuna el 2 de noviembre en Maryland

