Ex campeones Castaño, Cuellar y Fortuna el 2 de noviembre en Maryland El invicto Argentino ex campeón Brian Carlos Castaño (15-0-1, 11 KOs) peleará con Wale “Lucky Boy” Omotoso (28-4, 22 KOs) en un enfrentamiento de peso súper welter de 10 asaltos que encabeza el 2 de noviembre desde el MGM National Harbor en Maryland . Los ex campeones mundiales Javier “El Abejón” Fortuna (34-2-1, 23 KOs) y Jesús Andrés Cuellar (29-3, 22 KOs) colisionaron en un enfrentamiento de peso súper pluma de 10 rounds en el evento co-estelar. FS1 y FOX Deportes televisarán la velada. Uzcategui regresa el sábado a Tijuana Canelo: es importante ser campeón mundial de 4 divisiones

