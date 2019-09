Canelo: es importante ser campeón mundial de 4 divisiones Por Miguel Maravilla La superestrella Mexicana Saúl “Canelo” Álvarez (50-1-2, 34 KOs) tendrá el mayor desafío de su carrera cuando se enfrente al tres veces campeón mundial de peso semipesado y actual campeón de peso semipesado de la OMB Sergey “Krusher” Kovalev (34- 3-1, 28 KOs) el 2 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas y en vivo en DAZN. “Me siento genial con esta pelea. Kovalev es un gran boxeador. Esto es lo que me motiva a arriesgarme ”, dijo Canelo a Fightnews.com®. “Cualquier cosa que represente un desafío es genial para mí. Siento que mis habilidades serán la clave de la victoria “. Tras una decisión unánime sobre el ex campeón mundial Daniel Jacobs en mayo, Álvarez fue impresionante al superar al boxeador de Brooklyn y unificar el título de peso mediano de la FIB. “Me sentí muy bien en esa pelea y salí con la victoria. Fue después de esa pelea, aproximadamente dos semanas después de esa pelea cuando comencé a ver a Kovalev como un oponente potencial ”, dijo Canelo. Álvarez, de 29 años, fue despojado recientemente de su título de peso mediano de la FIB por no pelear con Sergey Derevechenko, el número uno. Lo que siguió fue una serie de señalamientos entre los miembros del campamento cuando Canelo expresó su decepción. “Es una situación desafortunada. Simplemente sentí que tenía las manos atadas y no podía hacer nada al respecto “, dijo Canelo al ser despojado del título de la FIB Canelo aumentará de peso mientras intenta ganar su cuarto título mundial en cuatro categorías de peso. “Es importante ser un campeón mundial de cuatro divisiones”, dijo Canelo. Necesitas correr riesgos para construir un legado ”. Al ganar su primer título mundial en 154, Álvarez también ganó títulos en 160 derrotando a Miguel Cotto, unificando el título de peso mediano con una victoria sobre Gennady Golovkin en su revancha. En diciembre pasado, agregó más a su currículum cuando detuvo a Rocky Fielding en el Madison Square Garden, ganando el título mundial súper mediano de la AMB. “Este es un desafío para mi legado”, dijo Canelo. Ahora Canelo se enfrenta al duro bateador ruso, Kovalev. “Respeto a Kovalev. Nos conocimos en 2012 y nunca pensé que pelearía con él ”, declaró Canelo. “Tiene un estilo muy difícil”. Justo cuando parecía que Kovalev había terminado después de ser detenido por Eleider Alvarez el verano pasado. El Krusher se recuperó desde entonces, vengando su pérdida de KO al ganar una decisión unánime sobre Eleider Alvarez. Kovalev viene de un paro sobre Anthony Yarde el mes pasado. Ahora busca agregar otro Álvarez a su lista de oponentes derrotados. “Kovalev es el mejor en su división. Ha peleado con muchos grandes luchadores y acaba de derrotar al retador obligatorio número uno. Luchó contra Hopkins e hizo lo que tenía que hacer. Pensé que Kovalev sorprendió a Andre Ward en esa primera pelea ”, dijo Canelo. Con la pelea a más de un mes de distancia, Canelo y su equipo, el entrenador Eddie Reynoso y su padre, el gerente José “Chepo” Reynoso se han estado preparando para Kovalev en San Diego, California. Canelo habló sobre su campamento. “Ha estado bien. Eddie y Chepo siempre hacen un buen trabajo. Estoy listo ”, dijo Canelo, quien busca convertirse en uno de los únicos cuatro mexicanos en ganar cuatro títulos mundiales en cuatro categorías de peso. Si sale victorioso, Canelo se unirá a la lista con las leyendas mexicanas Erik Morales, Juan Manuel Márquez y Jorge Arce. “Quiero pasar a ser uno de los mejores luchadores de la historia mexicana y del boxeo”, comentó Canelo. A pesar de esos logros, los fanáticos del boxeo y más particularmente los fanáticos del boxeo mexicano no estarán satisfechos hasta que él suba al ring por tercera vez con su archirrival, el ex campeón de peso mediano Gennady “GGG” Golovkin. “Gennady Golovkin no representa nada para mí”, Canelo al ir contra Golovkin por tercera vez. El promotor Oscar De La Hoya declaró que “el próximo año definitivamente veremos una tercera pelea entre Canelo y Golovkin”. Por ahora, estad atentos a lo que sigue. “Oscar dice muchas cosas que no tienen sentido”, dijo Canelo. “En este momento, mi enfoque es Kovalev y ganar ese cuarto título mundial en cuatro divisiones de peso”. Sigue a Miguel en Twitter @MigMaravilla Ex campeones Castaño, Cuellar y Fortuna el 2 de noviembre en Maryland Kovalev: Canelo es un gran boxeador

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.