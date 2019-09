Spence Jr .: Estoy confiado en el triunfo Por Jeff Zimmerman

Fotos: Stacey Verbeek El invicto campeón de peso welter de la FIB Errol Spence Jr. (25-0, 21 KOs) entretuvo a los fanáticos de su ciudad el jueves por la noche afuera en Texas Live en Arlington, Texas, mientras termina el campamento para enfrentar al campeón del CMB Shawn Porter (30-2-1, 17 KOs) en el Staples Center de Los Ángeles, el sábado 28 de septiembre en una mega pelea de unificación. Spence Jr. parecía en plena forma mientras rompía los guantes del entrenador Derrick James en un entrenamiento ligero.



“Me siento bien. Ya entrené más temprano hoy. Me siento bien, tengo hambre. Estoy listo para pelear. Me alegra que solo sea una semana y que haya algún cambio en mi pelea ”. El entrenador Derrick James se hizo eco de ese sentimiento ya que cree que Spence Jr. es tan bueno como siempre. “Él está bien. Él está girando sobre los golpes. Verás, estoy deseando que llegue, ya que ha sido un muy buen campo de entrenamiento, está muy concentrado, equilibrado, muy preciso. Él está listo “ Uzcategui regresa el sábado a Tijuana

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.