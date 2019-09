Resultados desde Monterrey El prospecto Mexicano, Eduardo “Sugar” Núñez (18-1, 18 KOs) detuvo al experimentado Venezolano, Rafael “Potro” Hernández (30-13-3, 24 KOs) en el primer round. El evento principal de peso súper pluma tuvo lugar en Monterrey, México. Desde la campana de apertura, Núñez fue donde Hernández disparando golpes sin parar. Una combinación fuerte al cuerpo derribó a Hernández cerca de los dos minutos del round. Hernández superó el conteo, pero fue derribado momentos después por una combinación a la cabeza donde el árbitro intervino para detener el combate. La hora oficial de la detención fue 2:33 del primer round. Núñez mantuvo su porcentaje de victorias por nocaut del 100%. Jairo “Doberman” López (25-11, 16 KOs) venció al ex retador del título mundial Eduardo “Canilla” Escobedo (34-8, 24 KOs) por decisión unánime de ocho rounds. Los tres jueces marcaron 77-75 a favor de López. Mikey: Todavía queda mucho más de Mikey García Spence Jr .: Estoy confiado en el triunfo

