Mikey: Todavía queda mucho más de Mikey García El ex campeón mundial de tres divisiones Mikey García (39-1, 30 KOs) habló sobre sus planes futuros en la transmisión ShoBox del viernes desde Midland, Texas. “Quiero hacer algo antes de fin de año y buscar algo grande a principios del próximo año. Todavía queda mucho más de Mikey García ”, Mikey le dijo a Steve Farhood. García subió sin éxito dos divisiones para desafiar al campeón de peso welter de la FIB Errol Spence en marzo, pero el boxeador de 31 años dice que puede permanecer en la categoría de mayor peso. “Si la pelea está disponible con el hombre adecuado, haré 147”, dijo Mikey, “pero 140 es el más adecuado para mí”. Resultados desde Monterrey

