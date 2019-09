Dulorme supera a Williams en California El peso welter Thomas Dulorme (25-3-1, 16 KOs) logro un buen triunfo con una decisión unánime de diez rounds sobre el fuerte prospecto Terrel Williams previamente invicto (18-1, 13 KOs). Dulorme llevó la pelea a Williams y lo envió a la lona en el décimo round. Dulorme casi consiguió una detención por TKO en los últimos segundos. Las puntuaciones fueron 98-91, 98-91, 96-93. La pelea fue el Sábado por la noche en el Rabobank Arena en Bakersfield, California. Diaz vence por Decisión Mayoritaria a Cuadro en Mexicali Mikey: Todavía queda mucho más de Mikey García

