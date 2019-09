Diaz vence por Decisión Mayoritaria a Cuadro en Mexicali Foto: Tom Hogan – Hoganphotos / Golden Boy Promotions El campeón súper pluma de oro de la AMB Joseph “JoJo” Díaz Jr. (30-1, 15 KOs) superó el estilo incómodo del Venezolano, Jesús “Escopeta” Cuadro (18-5, 14 KOs) para ganar una decisión mayoritaria de doce rounds el sábado por la noche en el Auditorio del Estado en Mexicali, México. La actividad de Díaz lo llevó a la cima en una aventura táctica de ritmo lento que nunca se calentó. Las puntuaciones fueron 116-112, 115-113, 114-114.



“Esta fue mi primera vez peleando en Mexicali, y quiero agradecer a todos por el apoyo”, dijo Díaz después. “Esta fue una buena prueba y un calentamiento para la próxima. Me lastimé la mano izquierda al principio de la pelea al golpear a Cuadro en el codo. Por eso no quería correr muchos riesgos y empeorar las cosas. De cualquier manera, todavía demostré que soy un boxeador que puede boxear, atacar y defender. “Ahora, quiero a Tevin Farmer. Pongamos el espectáculo en el camino. Ya sea en noviembre o diciembre, ¡hagámoslo! Cuadro comentó: “Creo que un empate habría sido válido. Díaz Jr. es fuerte, golpea fuerte y pelea muy bien a media distancia. Pero también conecté muchos golpes y él disminuyó su producción por un momento en la pelea. Fue una pelea muy cerrada “. Keith Thurman espera regresar a comienzos del 2020 Dulorme supera a Williams en California

