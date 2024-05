Usyk vence a Fury y es el histórico campeon indiscutible pesado de los últimos 25 años Por. Gabriel F. Cordero En una esperada noche de boxeo por el campeonato mundial indiscutido de peso pesado, el ucraniano campeón AMB/FIB/OMB Oleksandr Usyk (22-0, 14 KOs) venció al campeón del WBC Tyson Fury (34-1-1, 24 KOs) por decisión dividida en doce asaltos el sábado por la noche en la majestuosa Kingdom Arena en Riyadh, Arabia Saudita. Usyk presionó la acción e hizo trabajar a Fury en todo momento. Fury hizo un buen trabajo al cuerpo mientras Usyk conectó con un directo de izquierda a la cabeza. El Fury de 6’9 comenzó a encontrar su alcance en la cuarta ronda, conectando desde larga distancia. Fury lastimó a Usyk con golpes al cuerpo en el sexto asalto. Usyk ajustó con varios buenos enlaces para dar sombra a la séptima ronda. Usyk conectó repetidamente con Fury en el octavo asalto. Usyk sacudió a Fury y lo derribó en el noveno asalto. Fury estaba tambaleándose y apenas sobrevivió. Fury intentó boxear desde la distancia en los asaltos diez y once. En la ronda final ambos tuvieron sus momentos. Las puntuaciones fueron 115-112, 114-113 Usyk, 114-113 Fury. Usyk se convirtió en el tercer hombre en la historia en alcanzar el estatus de indiscutible en dos divisiones, uniéndose a Terence Crawford y Nayoya Inoue. Usyk se convirtió en el primer campeón absoluto de los pesados en 25 años, una hazaña sin precedentes en la era de los cuatro cinturones El título sólo podrá ser indiscutible por un corto tiempo ya que la FIB no permitirá la revancha automática. Torrez Jr. y Vargas Jr permanecen invictos Opetaia vuelve a vencer a Briedis por el título crucero de la FIB Like this: Like Loading...

