Opetaia vuelve a vencer a Briedis por el título crucero de la FIB En una revancha entre ex campeones por el título vacante de peso crucero de la FIB, el invicto Jai Opetaia (25-0, 19 KOs) recuperó el cinturón con una decisión unánime en doce asaltos sobre Mairis Briedis (28-3, 20 KOs) el sábado por la noche en el Kingdom Arena en Riad, Arabia Saudita. Opetaia estuvo al mando durante los primeros cinco asaltos, luego le rompió la nariz a Briedis, de 39 años, con un gancho de izquierda en el sexto asalto. Sin remedio, Briedis sacudió a Opetaia en la décima ronda y entró en las rondas del campeonato. Sin embargo, fue demasiado poco y demasiado tarde. Las puntuaciones fueron 117-111, 116-112, 116-112. Opetaia ganó previamente el título de la FIB contra Briedis hace dos años, pero se vio obligado a dejar vacante el título para aceptar una pelea por dinero saudita en lugar de pelear contra el lesionado Briedis en una revancha. Briedis luego tuvo dos peleas por el título de la FIB fracasadas y Opetaia conectó el tiro para recuperar su antiguo cinturón. Haga clic aquí para com Usyk vence a Fury y es el histórico campeon indiscutible pesado de los últimos 25 años Cacace vence a Cordina y gana el título de las 130 libras de la FIB Like this: Like Loading...

