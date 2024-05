Cacace vence a Cordina y gana el título de las 130 libras de la FIB El poco conocido peso ligero junior Anthony Cacace (22-1, 8 KOs) destronó al previamente invicto campeón mundial de la FIB Joe Cordina (17-1, 9 KOs) por nocaut técnico en el octavo asalto el sábado por la noche en el Kingdom Arena en Riyadh, Arabia Saudita. En la tercera ronda, Cacace, de 35 años, golpeó a Cordina en un descanso, luego lo derribó momentos después, casi logrando un paro. Cordina se recuperó un poco entre asaltos. Cacace luego golpeó a Cordina contra las cuerdas en los asaltos seis y siete. La pelea fue detenida por el árbitro después de más castigo en el octavo asalto. El tiempo fue :39. Cordina era favorito por 7:1. Opetaia vuelve a vencer a Briedis por el título crucero de la FIB Kabayel KOs Sánchez en eliminatoria del WBC Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.