Kabayel KOs Sánchez en eliminatoria del WBC En una eliminatoria final de peso pesado del CMB, el número 3 del CMB, Agit Kabayel (25-0, 17 KOs) noqueó al número 2 del CMB, Frank Sánchez (24-1, 17 KOs) en el séptimo asalto el sábado por la noche en el Kingdom Arena en Riad, Arabia Saudita. . Kabayel presionó la acción desde el principio y caminó sobre Sánchez durante toda la pelea. Sánchez simplemente no pudo soportar la presión y el ritmo de trabajo de Kabayel. El final llegó en el séptimo asalto cuando Kabayel derribó a Sánchez dos veces con golpes al cuerpo. Fue contado fuera a las 2:33. Sánchez, también clasificado como #3 de la OMB, #4 de la AMB y #6 de la FIB, era más que un favorito 2:1. FIB #7, OMB #8, AMB #9 Kabayel ahora tiene victorias consecutivas contra Sánchez y Arslanbek Makhmudov, quien era el favorito 9:1. Cacace vence a Cordina y gana el título de las 130 libras de la FIB Kovalev es derrotado por Safar en su regreso Like this: Like Loading...

Top Boxing News

