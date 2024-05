Kovalev es derrotado por Safar en su regreso El invicto peso crucero #15 de la OMB Robin Safar (17-0, 12 KOs) obtuvo una decisión unánime en diez asaltos sobre el ex campeón unificado de peso semipesado Sergey “Krusher” Kovalev (35-5-1, 29 KOs) el sábado por la noche en el Kingdom Arena en Riad, Arabia Saudita. Al regresar después de dos años de descanso, Kovalev, de 41 años, parecía ser una sombra de su antigua gloria mientras Safar lo dominaba sistemáticamente. Safar finalmente derribó al Krusher cuando quedaban momentos de pelea. Las puntuaciones fueron 97-92, 99-90, 95-94. Kabayel KOs Sánchez en eliminatoria del WBC Panameño Gustavo Padilla en campeonatos del WBC y AMB el 25 de mayo en Canadá Like this: Like Loading...

