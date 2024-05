Panameño Gustavo Padilla en campeonatos del WBC y AMB el 25 de mayo en Canadá Por. Gabriel F. Cordero El invicto prospecto venezolano Albert Ramírez de 32 años (18-0, 15KOs) campeón Internacional semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) se enfrentará al ruso alemán Adam Deines (23-2-1, 14KOs) en defensa de su titulo y por el titulo vacante Continental semipesado de las Américas del WBC el próximo 25 de mayo en el Centre Gervais Auto, Shawinigan, Quebec, Canadá. El referee del combate será del WBC Steve St Germain (Canadá) y los jueces serán por parte del WBC; M. Richard Blouin (Canadá) y de la AMB Benoit Russel (Canadá) y Gustavo Padilla (Panamá). Los Supervisores serán: Por la AMB; Robert E. Mack (EEUU) y por el WBC; William Boodhoo (Canadá) . El combate estelar sera entre el invicto prospecto estrella francés Christian Mbilli (26-0, 22KOs) que defendera su titulo supermediano Continental de las Américas del WBC y disputarán el título vacante internacional supermediano de la AMB ante el británico Mark Heffron (30-3-1,24KOs) en un evento organizado por la promotora Eye of the Tiger. El referi del combate sera del WBC Michael Griffin (Canada) y los jueces seran por parte de la AMB; Gustavo Padilla (Panama) y Pasquale Procopio (Canada) y del WBC; Guy Girard (Canada). Los Supervisores seran: Por la AMB; Robert E. Mack (EEUU) y por el WBC; William Boodhoo (Canada) . Conferencia de prensa final de Fury-Usyk Like this: Like Loading...

