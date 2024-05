Conferencia de prensa final de Fury-Usyk El campeón de peso pesado del WBC, Tyson Fury (34-0-1, 24 KOs), se negó a mirar al campeón de peso pesado de la OMB/FIB/AMB, Oleksandr Usyk (21-0, 14 KOs) durante el enfrentamiento posterior a la conferencia de prensa final para su choque PPV. el sábado en el Kingdom Arena en Riad, Arabia Saudita. Ninguno de los boxeadores tuvo mucho que decir durante su turno frente al micrófono. Ambos fueron muy respetuosos y serios. Tyson Fury: “Estoy listo. No tengo nada que decir aparte de que estoy listo para una buena pelea. Y si es fácil o difícil, de cualquier manera, estaré listo”. Oleksandr Usyk: “Estoy emocionado. Estoy agradecido por Su Excelencia, la razón por la que ocurrió esta pelea. ¡Hagamos historia!” Panameño Gustavo Padilla en campeonatos del WBC y AMB el 25 de mayo en Canadá Conferencia de prensa inaugural de"Fists of Fury" de DKP el 7 de Junio en Florida Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.