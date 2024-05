Antes de su gran evento “Fists of Fury” el 7 de junio en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Hollywood, Florida, el mayor promotor del mundo, Don King, se dirigió a los medios junto con los luchadores que aparecen en la cartelera.

Don King: “Vamos a estar aquí y llevar el boxeo de regreso a los fanáticos, donde por derecho pertenece. Estoy muy emocionado y contento de hacerlo. El 7 de junio será una velada emocionante e insuperable. Podremos traerles a Adrien “The Problem” Broner, y él es un problema, pero yo también… la mayoría de estos muchachos pelearán mejor de lo que hablan. Eso es lo que son. Son luchadores. Están en el negocio del dolor y no se sientan a llorar. Este es el negocio de lastimar a la gente. Jugamos las cartas que nos reparten y nos ocupamos de ellas”.

El evento principal tiene al ex campeón mundial de cuatro divisiones Adrien “The Problem” Broner (35-4-1, 24 KOs) contra el favorito de los fanáticos Blair “The Flair” Cobbs (16-1-1, 10 KOs).

Blair Cobbs: “No es otro que Blair “The Flair”, el hombre más emocionante del boxeo. Salgo ardiendo como nunca. Ustedes van a ver algo que nunca antes habían visto. Las cosas que le sucederán a Broner serán cosas nunca antes vistas. Ustedes van a ver actuaciones llenas de acción y esto es todo de lo que me refiero. He nacido para este momento. He estado esperando este momento durante mucho tiempo. He estado buscando este momento durante mucho tiempo. Llevo mucho tiempo rogando por este momento. He estado orando por este momento durante mucho tiempo. Gracias, Don King, porque Don King ha vuelto a la acción. 7 de junio, he llegado”.

Adrien Broner: “Ahora mira toda esta mierda de payaso y nada de esta mierda de payaso funcionará en el ring. La gente dice que soy un payaso pero soy un tipo diferente de payaso. Él es (Cobbs) un payaso en el circo. Soy ‘ESO’. Soy una especie de payaso aterrador. Da miedo cuando hablas de mí. Esa mierda no va a funcionar conmigo. 7 de junio, quiero que todos salgan. Esta vez no necesito decir nada, él está haciendo todo por mí. Estoy a punto de joder a este tipo. Lo miro como Bill Haney si fuera boxeador, sin faltarle el respeto a Bill Haney. El 7 de junio es el día del juicio final y estoy entrenando bien. Estoy entrenando en Las Vegas con mi hermano pequeño Tank (Davis). Mucha gente pensó que no aparecería, pero estoy en forma y no veo la hora de hacer una gran actuación. Entonces todos salen y estamos a punto de conseguir dinero. Vamos Don, tenemos dinero que ganar”.

* * *

En una pelea por el título mundial, el campeón de peso crucero del CMB Noel “The Dark Horse” Mikaelian (27-2, 12 KOs) de Miami defenderá su título por primera vez cuando se enfrente al retador número uno Ryan “The Bruiser” Rozicki (20- 1, 19 KOs) de Ontario, Canadá.

Noel Mikaelian: “Será una buena pelea. Estaré defendiendo mi título mundial. Tengo muchas ganas de peleas más importantes y esta es como una pelea de entrenamiento”.

Ryan Rozicki: “No soy muy hablador, estoy aquí para noquearlo o él me noqueará a mí. Y eso es.”