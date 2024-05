Conferencia de prensa final Navarrete-Berinchyk Emanuel “Vaquero” Navarrete (38-1-1, 31 KOs) intentará convertirse en campeón mundial de cuatro divisiones cuando pelee con Denys Berinchyk (18-0, 9 KOs) por el título mundial vacante de peso ligero de la OMB este sábado en Pechanga Arena. en San Diego. Emanuel Navarrete: “Cada pelea es diferente. Cada oponente es diferente. Denys es un atleta olímpico. Tiene mucha experiencia en el boxeo. Esa es la parte que tenemos que derrotar. Esa es la parte más difícil del sábado. Sin embargo, siempre trabajamos igual. Siempre fortalecemos ciertas cosas que se han visto débiles en peleas anteriores. Pero siempre ponemos mucha energía en cada campo de entrenamiento. Siempre tenemos esa mentalidad de trabajar al 100 por ciento y este campamento no fue la excepción. Trabajamos duro y el sábado será una gran noche de pelea para todos los que vean el Pechanga Arena”. Denys Berinchyk: “Estoy feliz por Emanuel porque fue el rey en tres divisiones, pero esta es mi división. Verán una gran y emocionante pelea el sábado por la noche”. * * * La pelea coestelar entre el héroe local Giovani Santillán (32-0, 17 KOs) y el invicto Brian Norman Jr. (25-0, 19 KOs) ahora será por el título vacante interino de peso welter de la OMB. Si Santillán gana, se convertirá en el segundo campeón mundial de la historia nacido en San Diego, después de Paul Vaden en 1995. Giovani Santillán: “He estado esperando que sucediera algo como esto desde mi primera pelea en Pechanga San Diego en 2021. He estado diciendo que quiero traer peleas por títulos mundiales aquí en San Diego. Yo nací y crecí aquí, es un honor que esto suceda. Estoy emocionado. Me acabo de enterar esta mañana {que la pelea sería por el título interino de la OMB}. Estoy listo.” Brian Norman Jr: “Estamos en su ciudad natal. Todo está en mi contra en esta lucha. Pero una vez más, aquí es donde brillo mejor. Prospero gracias a la negatividad. Me encanta esta oportunidad. Me encanta este momento… él es el número uno, simple y llanamente. Ya viste lo que le hizo a Alexis Rocha para ganarse su lugar, así que yo tengo que ganarme el mío. Él hizo lo suyo. Es hora de que yo haga el mío”. Conferencia de prensa inaugural de"Fists of Fury" de DKP el 7 de Junio en Florida Legendario Panama Al Brown al NYSBHOF Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.