Legendario Panama Al Brown al NYSBHOF Por.Gabriel F. Cordero El Salón de la Fama del Boxeo del Estado de Nueva York (NYSBHOF) ha anunciado al legendario campeon mundial panameño Teófilo Panama Al Brown entre los 16 miembros de su generación 2024. La 12.ª cena anual de inducción del NYSBHOF será el domingo por la tarde (12:30 a 5:30 p. m., hora del Este), 15 de septiembre de 2024, en Russo’s en la bahía de Howard Beach, Nueva York. Los boletos se pueden comprar comunicándose con el presidente de NYSBHOF, Jack Hirsch, al (516) 790-7592 o [email protected] . Alfonso “Panamá Al” Brown: campeón de peso gallo desde hace mucho tiempo, que pasó la mayor parte de su carrera peleando en Harlem entrara en la categoria de boxeadores postumos. Alfonso Teófilo Brown nacio en Colón el 5 de julio de 1902 y fallecio en Nueva York el 11 de abril de 1951) Fue muy popular en Francia y tuvo cerca de 40 combates en Europa entre 1929 y 1934. Es leyenda al convertirse en el primer boxeador hispano en ser campeón del mundo, y es ampliamente considerado como uno de los mejores peso gallo en la historia. Tuvo un record de 123 victorias, 18 derrotas y 10 empates, con 55 nocauts, colocándolo en la exclusiva lista de boxeadores que lograron 50 o más victorias por nocaut. Fue campeón undial de peso gallo seis años y durante ese tiempo hizo 11 título defensas contra los mejores de su época. Round 12 con Mauricio Sulaimán: Los campeones unificados Like this: Like Loading...

