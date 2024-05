Round 12 con Mauricio Sulaimán: Los campeones unificados Por Mauricio Sulaimán – Presidente del WBC- Hijo de José Sulaimán Para cuando se publique esta columna, estaré en camino a la pelea más importante en la división de peso completo de este siglo. Tyson Fury, campeón mundial de nuestro organismo WBC se enfrentará al ucraniano Oleksandr Usyk, quien es dueño de los otros tres cinturones reconocidos en el boxeo. Este tipo de peleas son llamadas undisputed; o sea, por el título indiscutido, que hace referencia de que no hay ninguna otra persona que se le llame campeón mundial de esa división. El campeón indiscutido es en realidad algo poco común en un inicio. Décadas atrás, este fenómeno se daba cuando los campeones WBC y WBA se enfrentaban. Después llegó la IBF, y finalmente, la WBO. Entonces, al día de hoy, para ser considerado indiscutido debes de tener los cuatro cinturones. Es aún más difícil mantenerte como campeón indiscutido, debido a los reglamentos, que son diferentes dentro de los cuatro organismos, que llevan a cualquiera de estos a ordenar su pelea mandatoria. Lo más común es que un campeón indiscutido sea desconocido, o bien, renuncie a uno o varios campeonatos por lo que se fragmenta así otra vez la división. Recientemente varios campeones indiscutidos, lamentablemente dejaron de serlo. Jermell Charlo unificó la división superwelter, eventualmente fue despojado de un par de sus cinturones, y después subió a pelear a supermedio contra Saúl Canelo Álvarez. En tanto, Terence Crawford espectacularmente venció a Errol Spence unificando el peso welter; honor que le duró muy poco al ser despojado por un organismo. Devin Haney unificó la división ligera para después renunciar a todos los cinturones al subir a superligero, y es el actual campeón WBC de dicha categoría. El uno de junio se esperaba Artur Beterbiev vs. Dmitry Bivol para el indiscutido de peso semicompleto; lamentablemente, Artur se lastimó (rotura de menisco), y la pelea ha sido pospuesta. En este momento hay dos campeones indiscutidos en el mundo; Canelo Álvarez en peso supermedio, y Naoya Inoue, en supergallo, y a menos que la pelea termine en empate, este sábado habrá un tercero en la división máxima. El último undisputed en peso completo fue Lennox Lewis, nada más y nada menos, uno de los más grandes campeones de la historia. Lennox venció a todos los boxeadores a quienes enfrentó; sus únicas dos derrotas las vengó con furia, al vencer a Oliver McCall y a Hasim Rahman. Lewis derrotó a Mike Tyson y a Evander Holyfield, y a muchas otras figuras. Su última pelea la ganó al derrotar, a quien eventualmente ocupó su lugar como campeón mundial WBC, el actual gobernador de Kiev, en Ucrania, Vitali Klischko. Lennox se retiró del boxeo como campeón mundial, nunca regresó, y es una figura ejemplar en el mundo del deporte. México tiene nuevo campeón mundial ¡Pedro Guevara viajo hasta Australia para conquistar el titulo mundial interino de peso super mosca y lo hizo con muchos pantalones ante un adversario de gran calidad que además contaba con el apoyo de un estadio lleno, el mismo que poco a poco se fue apagando por el dominio que impuso Pedrin. Decisión dividida, pelea cerrada de alta calidad técnica pero el golpeo sistemático al cuerpo y las fuertes combinaciones en los rounds finales dieron sin duda alguna la ventaja al peleador azteca. Pedro Guevara venció en Australia al local, Andrew Moloney, para conquistar el título mundial interino de peso supermosca WBC, y lo hizo ante un adversario de gran calidad, que además, contaba con el apoyo de un estadio lleno. La pelea fue muy cerrada, decisión dividida, y de alta calidad técnica. Moloney inició dominando claramente, pero el golpeo sistemático al cuerpo y las fuertes combinaciones en los rounds finales, dieron la ventaja al peleador en algunos rounds. Además, Andrew bajó su actividad y tiró muchos menos golpes; al final de la pelea se dio a conocer que se lastimó el bícep izquierdo durante el combate. Gran pelea que, sin duda alguna, merece volver a darse en un futuro cercano. Recientemente publiqué mi segundo podcast con el tema “Puntuaciones en el boxeo”, en el cual trato de explicar diversos puntos de importancia con relación a este delicado tema. Te invito a verlo en https://www.youtube.com/watch?v=iTGhaNg-BT8 El calor que estamos viviendo en México es descomunal. En CDMX se ha sentido como nunca antes, y nuestra vida diaria no está acostumbrada a este tipo de calores, pocos lugares tienen aire acondicionado, el mal humor aumenta, la sed, en fin, todo. Pues esta semana se va a poner más caliente en la capital, ya que habrá impresionante actividad del mundo del boxeo con visitas de dos superestrellas; Floyd Mayweather estará dando a conocer, este miércoles 15 una noticia maravillosa, quizá ya lo saben, pero mejor no digo de que se trata, además de un magno evento en el Zócalo el jueves 16 donde impartirá una clase pública. El viernes 17 Saúl Canelo Álvarez estará celebrando su tercer torneo “ No Golf No Life”, un evento del más alto nivel y que además tiene labor altruista. Sería maravilloso lograr un encuentro entre ambos, quienes son ya leyendas del ring. ¿SABÍAS QUE…?

Por mucho tiempo no existía el concepto de juez en el boxeo. El réferi era quien, en el combate, determinaba, si no había nocaut, iba a la esquina a levantar la mano de quien consideraba merecía la victoria.

Después eran dos jueces, y el réferi que también calificaba, hasta que el WBC eliminó dicha práctica para que el referí se dedicara totalmente a las acciones en el ring y la protección de los boxeadores. Anécdota de hoy Ya que estamos hablando de calores. Mi papá creció en provincia, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, Ciudad Valles, San Luis Potosí, Monterrey y otros lugares, todos calurosos. Él gozaba al encontrar lugares con aire acondicionado, tomar vasos de agua helada, e inclusive, en sus viajes, cuando se encontraba en lugares fríos, solía vestir muy ligero, pues adoraba las bajas temperaturas.

En una ocasión, viajó a Indonesia, abriendo regiones para el WBC. Su hotel era típico de por allá, no era edificio sino cabañas independientes en medio de la nada. Resulta que no había aire acondicionado, y decidió salir del cuarto para esperar a que pasaran por él para ir a una cena importante.

A su regreso nos contó lo sucedido… “Me senté en una banquita, todo estaba totalmente oscuro, algunas lámparas por aquí y por allá. De repente vi, a lo lejos, que se acercaba el auto del secretario del deporte de Indonesia, quien venía a recogerme; por fin pensé y me levanté para dirigirme hacia ellos. Después de dar unos cuántos pasos, ¡pum! caí en la alberca del hotel”. Tras una larga pausa, en la que trato de controlar sus carcajadas e intentaba seguir con el relato, prosiguió… “Estos tipos se sorprendieron más que yo, y hasta uno se aventó a la alberca conmigo para ayudarme a salir».

Ese era mi papá, don José Sulaimán siempre con historias, siempre sonriente, un gran platicador. Agradezco tus comentarios en [email protected] Legendario Panama Al Brown al NYSBHOF Fury y Usyk hacen grandes llegadas en Riyadh

