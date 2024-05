Fury y Usyk hacen grandes llegadas en Riyadh El martes en Boulevard Riyadh City, el campeón de peso pesado del WBC, Tyson Fury (34-0-1, 24 KOs) y el gobernante de la OMB/FIB/AMB, Oleksandr Usyk (21-0, 14 KOs) hicieron sus grandes llegadas. Fury (34-0-1, 24 KOs) y Usyk (21-0, 14 KOs) lucharán por la corona indiscutible de peso pesado este sábado en Kingdom Arena. El ganador se convierte en el primer campeón indiscutible de la división en la era de los cuatro cinturones. Tyson Fury: “Predigo que el ‘0’ de alguien tiene que desaparecer. Y será ese equipo de allí, desafortunadamente para ellos. Oleksandr Usyk es un gran luchador. Medallista de oro olímpico, campeón mundial de peso crucero, campeón mundial de peso pesado. Pero, desafortunadamente para él, tiene que enfrentarse al gran Tyson Fury en mi era. Tengo muchas ganas de que llegue el sábado por la noche… incluso si tuviera 20 millones de personas gritando su nombre, no podrían luchar por él esa noche. Y cuando hay dos hombres allí esa noche, será muy desalentador tener al enterrador en el ring con él”. Oleksandr Usyk: “Me siento bien. Estoy muy feliz de estar aquí. El sábado es un día especial porque tendré la oportunidad de ser indiscutible por segunda vez. Es genial. Es muy bueno para mí. Es muy importante para mi país. Me gusta eso… tengo un plan. Es un mejor plan. Y es un gran plan”. Round 12 con Mauricio Sulaimán: Los campeones unificados Actualización sobre Adrien Broner Like this: Like Loading...

