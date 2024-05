Actualización sobre Adrien Broner El estatus del ex campeón mundial de cuatro divisiones Adrien “The Problem” Broner estaba en duda, pero parece que se presentará para enfrentar a Blair “The Flair” Cobbs cara a cara en una vista previa de su especial WBC People’s. Esta pelea formará parte de seis peleas por títulos que serán presentadas en conferencia de prensa este jueves. A los dos se unirá el campeón de peso crucero del WBC. Noel “The Dark Horse” Mikaelian (27-2, 12 KOs) de Miami y el retador número uno Ryan “The Bruiser” Rozicki (20-1, 19 KOs) de Ontario, Canadá promocionando una noche de boxeo titulada “Fists of Fury” promovida por Don King Productions. Fury y Usyk hacen grandes llegadas en Riyadh NYSBHOF anuncia su generación 2024 Like this: Like Loading...

